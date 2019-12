(Foto by Giornale di Brescia)

Brescia, auto travolta dal treno

Traffico ferroviario in tilt L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 28 dicembre sulla linea Milano-Venezia. L’auto di un 21enne si trovava sui binari. Il ragazzo è stato trasportato sotto choc in codice giallo in ospedale.

Bilancio pesante per il traffico ferroviario sull’asse Milano-Venezia a causa dell’incidente ferroviario che si è verificato a diversi metri dal passaggio a livello di Rezzato nella mattinata di sabato 28 dicembre.

Dalle prime informazioni, riportate dal Giornale di Brescia, risulta che un’auto di un 21enne fosse ferma di traverso sui binari. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo in ospedale sotto choc, ma sembra non fosse a bordo al momento dell’impatto.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario: 18 treni coinvolti di cui 3 parzialmente cancellati e uno soppresso. Dalle 8.45, terminati i rilievi e la rimozione dell’auto, i treni hanno ricominciato a circolare.

