Brexit e inglesi residenti a Bergamo

La Questura: come chiedere il permesso Secondo l’Accordo di recesso tra Regno Unito e Ue, i cittadini britannici che risulteranno residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020 possono fare domanda per un documento di soggiorno elettronico. Ecco come

Brexit: cosa succede ora per i cittadini britannici che risiedono in Italia? Quali documenti saranno validi per poter restare nel nostro Paese? C’è la possibilità di ottenere un documento di soggiorno elettronico e la Questura di Bergamo è già scesa in campo per raccogliere le richieste.

Infatti, a partire dall’1 gennaio 2021, sulla base di quanto previsto dall’articolo 18, comma 4, dell’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea, i cittadini britannici, che risulteranno residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, potranno chiedere alla Questura di residenza un documento di soggiorno elettronico. Il beneficio si estende anche ai familiari del cittadino britannico beneficiario dell’Accordo di recesso, che lo accompagnino e lo raggiungano anche dopo la data del 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda il territorio bergamasco, la richiesta dovrà inoltrata alla questura tramite mail dedicata all’indirizzo: [email protected]

Tutte le informazioni per il rilascio del documento sono contenute in un vademecum realizzato dal ministero dell’Interno, consultabile all’indirizzo: https://www.interno.gov.it/it/vademecum-i-cittadini-britannici-e-i-loro-familiari-residenti-italia.

