Brucia auto in sosta a Scanzo - Foto

Intervento nella notte dei Vigili del Fuoco È successo questa notte in via IV Novembre.

Vigili del Fuoco da Bergamo per spegnere le fiamme di un incendio che ha completamente distrutto un’automobile parcheggiata a lato di in via IV Novembre a Scanzorosciate.

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l’incendio, comunque non c’è stato nessun ferito, l’auto che è andata completamente distrutta era vuota e in sosta sul margine destro della carreggiata.

