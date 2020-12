Brucia la cabina elettrica di Villa di Serio

Black out in molti paesi della Valle Seriana Sono bruciate 15 linee di media tensione poste nello scantinato lasciando al buio molti paesi della Valle Seriana.

Black out nella notte tra venerdì 25 dicembre e sabato 26 dicembre in buona parte della Bassa Valle Seriana. Un incendio è divampato nella cabina elettrica primaria di distribuzione a Villa di Serio per ragioni ancora da accertare anche se si esclude il dolo. Sono bruciate 15 linee di media tensione poste nello scantinato lasciando al buio molti paesi della Valle Seriana. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo che hanno spento le fiamme e bonificato tutta la zona compromessa. L’intervento ha impegnato i Vigili del fuoco per quattro ore, da mezzanotte alle quattro.

