(Foto by Ansa)

Silvio Brusaferro e Gianni Rezza (Foto by Ansa)

Brusaferro: «La curva rallenta, primi segnali

Bisogna mantenere le misure» - Video La conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia, venerdì 26 marzo. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità: «Il virus tende comunque ad espandersi, bisogna dunque mantenere le misure». Rezza: «Con le misure e i vaccini si spera in un’estate serena».

«C’è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione». Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia organizzata dal ministero della Salute ricordando la necessità di mantenere misure di rigore anche in presenza di una decrescita dell’indice Rt. «C’è una riduzione della trasmissibilità con Rt», che è sceso a 1,08, «ma che comunque rimane sopra 1 e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi. Bisogna dunque mantenere le misure», ha evidenziato Brusaferro. «L’età media di chi contrae l’infezione è tra 40 e 50 anni, un dato costante, ma si comincia a vedere un decremento nei casi, anche tra gli operatori sanitari per i quali rappresenta un evento positivo dovuto alla vaccinazione», ha aggiunto Brusaferro.

«C’è una prima inversione di tendenza, che è conseguenza degli effetti delle misure prese nelle scorse settimane. Il dato è positivo se si pensa che stiamo contenendo una epidemia che è dovuta principalmente ad una variante, quella UK. Tuttavia resta una occupazione elevata delle terapie intensive e cosa di decessi elevata, ma questo era atteso perchè si sono accumulati molti casi nelle settimane scorse». Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia organizzata dal ministero. «Mantenendo le misure e rafforzando la campagna vaccinale penso si possa arrivare a proficui miglioramenti per trascorrere un’estate serena; non elimineremo il virus ma si spera in un’estate serena».

Brusaferro e Rezza hanno annunciato poi che «è attivo un gruppo di lavoro che sta completando l’aggiornamento delle indicazioni per le cure anti-Covid domiciliari e c’è già una bozza di documento: presto ci saranno nuove indicazioni sulla base anche delle ultime evidenze nel campo dei farmaci».

Qui sotto il video della conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA