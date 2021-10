Buoni viaggio per taxi e noleggio con conducente: ampliati i beneficiari Esteso anche a personale della scuola, socio-sanitario e chi si reca in visita al carcere.

Con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore taxi e noleggio con conducente (NCC), e di agevolare i cittadini che hanno più bisogno in una fase caratterizzata ancora da misure di contenimento anti Covid nel trasporto pubblico, il Comune di Bergamo nel luglio scorso ha pubblicato un bando per l’erogazione di buoni viaggio del valore complessivo di 250 euro l’uno spendibili esclusivamente per corse con taxi o Ncc.

«Durante la prima fase di avvio del fondo, e in occasione delle prime valutazioni delle richieste pervenute - ha dichiarato l’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina- ,abbiamo rilevato alcune necessarie integrazioni ai criteri di accesso a questa misura. Oggi, grazie al Ministero che dà mandato ad ampliare il ventaglio dei beneficiari a questi target, è possibile offrire il bonus anche al personale della scuola, al personale socio-sanitario, socio-educativo e socio-assistenziale, alle persone che si devono recare nel carcere per visite ai familiari, ai nuclei famigliari in stato di bisogno».

Possono presentare richiesta di buoni viaggio per l’utilizzo di Servizi taxi e di noleggio con conducente, a fondo perduto, soggetti privati (persone fisiche) residenti a Bergamo che siano cittadini Italiani o dell’Unione Europea, o cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo e che rientrino in una delle seguenti categorie:

- persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche accompagnate;

- donne in stato di gravidanza;

- persone appartenenti a nuclei famigliari in condizioni di disagio economico che siano stati particolarmente penalizzati dagli effetti della crisi economica connessa alla emergenza sanitaria da virus Covid-19 dopo l’8 marzo 2020;

- persone con un ISEE pari o inferiore a 25.000€;

- persone con età pari o superiore a 65 anni;

Il buono viaggio potrà essere utilizzato per la copertura del 50% del costo di corse effettuate in taxi/NCC, per un importo comunque non superiore a 20,00€ per ciascun viaggio.

Il contributo di 250,00€ sarà erogato in un’unica soluzione tramite carta prepagata Soldo e dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2021.

Le domande dovranno essere presentate solo tramite lo Sportello Telematico del Comune di Bergamo entro e non oltre il 28 ottobre 2021.

Per accedere allo Sportello Telematico munirsi di SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo lettore. Non saranno accolte domande incomplete o presentante in modi e tempi diversi da quelli previsti.

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda, tranne per persone che necessitano di terapie a carattere continuativo muniti di specifica documentazione. Il buono non è cedibile.

Per informazioni e supporto nella compilazione, scrivere a [email protected] indicando, nel testo della mail: nome, cognome, codice fiscale e contatto telefonico.

