Cade da 4 metri, grave operaio 51enne

Bergamo, ricoverato in terapia intensiva L’incidente è avvenuto sabato 23 giugno intorno alle 9, alla ditta specializzata in finiture in metallo «Ire-Omba Spa» di via Serassi.

Secondo quanto appreso, sembrerebbe che l’operaio sia caduto da un’impalcatura dall’altezza di quattro metri, procurandosi serie lesioni.

Sul posto sono intervenute un’ ambulanza e un’ automedica del 118 e il cinquantunenne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ ospedale Papa Giovanni XXIII. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata nella Terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ha riportato una frattura al femore e una sospetta lesione al midollo. Sul luogo dell’ infortunio è intervenuta anche una volante della questura, assieme ai tecnici dell’ Ats che si occuperanno di ricostruire la dinamica nei dettagli e di verificare le eventuali responsabilità.

