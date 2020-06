Cade dalla bici e si infilza in una recinzione

Torre de’ Roveri, grave ragazzo di 14 anni Il ragazzo è riuscito a chiamare il padre che ha avvisato i soccorsi.

L’incidente è avvenuto verso le 23 in via Monte Grappa a Torre de’ Roveri, un ragazzo di 14 anni che stava andando in bici è caduto e si è infilzato in una recinzione metallica di un’abitazione all’altezza del collo. Il ragazzo ferito, è rimasto incastrato, ma cosciente ed è riuscito a chiamare il padre che a sua volta ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica, ma per disiscastrare il ragazzo c’è voluto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Bergamo che hanno rimosso una parte della recinzione. Il ragazzo poi è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni, dove i medici lo hanno curato sfilandogli la parte di recinzione rimasta infilzata nel collo. Durante tutta l’operazione di soccorso il ragazzo è sempre rimasto cosciente.

bimbo infilzato

(Foto by Roberto Vitali)

© RIPRODUZIONE RISERVATA