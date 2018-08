Cade in bici sul sentiero San Rocco

Volo di tre metri in Maresana, ferito ciclista Brutta caduta in Maresana per un ciclista di 51 anni: l’uomo è finito in un dirupo e difficoltoso è stato l’intervento di soccorso.

L’incidente è avvenuto alle 11.20 di lunedì 13 agosto: si tratterebbe di un ciclista di 51 anni caduto con la sua mountain-bike nella zona della Maresana, in una zona impervia. Sul posto un’ambulanza del 118 e l’automedica. La caduta all’altezza dei ripetitori, sul sentiero San Rocco: il ciclista sarebbe caduto per circa tre metri, in una scarpata che costeggia una curva. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bergamo con due squadre, tra cui quella speleoalpinofluviale. I soccorritori si sono calati nella zona impervia e sono riusciti a trasportare il ciclista con una lettiga: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA