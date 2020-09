Cade in monopattino in via Borfuro

Ferito al volto 42enne: operato d’urgenza L’incidente in pieno centro a Bergamo, ha fatto tutto da solo: trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è stato operato.

Stava percorrendo via Borfuro alla guida di un monopattino elettrico quando è caduto rovinosamente a terra, procurandosi un trauma al volto e restando incosciente. È successo nella notte tra venerdì e sabato 12 settembre intorno alle 2,30 a F. C., un quarantaduenne residente in provincia.

Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca: gli operatori sanitari, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il quarantaduenne al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo (mediamente critico), dove sembra sia stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico. Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo non abbia visto il gradino di un marciapiede, cadendo dal monopattino e finendo a terra.

Un altro incidente si era verificato sempre in città lo scorso 12 agosto in via dei Caniana: in quel caso una ragazza di 26 anni alla guida di un monopattino elettrico era stata investita da un’automobile, riportando 10 giorni di prognosi a causa di un trauma cranico non commotivo e una ferita al braccio destro.

Soprattutto dopo il lockdown, i monopattini elettrici sono mezzi sempre più diffusi in città, ma sono molti i cittadini che segnalano la loro pericolosità e un uso scorretto di questi mezzi, chiedendo più sanzioni e controlli: in particolare, alcuni residenti e commercianti lamentano il fatto che in molti sfrecciano sui marciapiedi (dove i monopattini non possono circolare) o salgono in due su un unico monopattino (anche questo assolutamente vietato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA