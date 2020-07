Cade in un burrone per 10 metri

Ragazza soccorsa in Maresana I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare una giovane ferita nel primo pomeriggio del 30 luglio in Maresana. Trasportata in elisoccorso a Brescia con possibili fratture.

Due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo sono intervenute nel primo pomeriggio del 30 luglio in Maresana per soccorrere una giovane, rimasta ferita dopo una caduta. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza è caduta in un burrone per una decina di metri, riportando traumi ed escoriazioni. I pompieri l’hanno recuperata con tecniche si soccorso «Saf» (speleo alpino fluviale, ndr) e trasportata a bordo di una Campagnola dal luogo dell’accaduto all’ambulanza (circa un chilometro il tragitto). È intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato la ragazza Brescia con possibili fratture. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

L’elisoccorso in Maresana

© RIPRODUZIONE RISERVATA