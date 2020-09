Cadono calcinacci dal ponte ferroviario

Scattano i controlli in via San Bernardino Nel tardo pomeriggio di giovedì 17 settembre. Nessun ferito. Circolazione sospesa in direzione Sud, controlli alla struttura per valutare la chiusura prolungata. Disagi al traffico.

Calcinacci dal ponte ferroviario di via San Bernardino-largo Tironi a Bergamo e scattano i controlli. L’allarme verso le 17,30 di giovedì 17 settembre sulla corsia in direzione in direzione Sud (verso Colognola) dove si sono staccati alcuni calcinacci. Non si registrano feriti, né danni alle auto. Automobilisti di passaggio hanno avvisato il 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale. Presente anche una pattuglia della Sorveglianza Italiana. L’area è stata transennata dalla polizia locale e il traffico in direzione Sud sospeso, mentre nella direzione opposta, verso il centro, la circolazione non è stata interrotta. Anche la circolazione dei treni non ha subito interruzioni. I vigili del fuoco si sono messi all’opera per rimuovere il materiale e mettere in sicurezza il ponte. È previsto un sopralluogo con i tecnici comunali per valutare una chiusura prolungata della strada per gli interventi del caso. Durante le operazioni si sono registrate code nella zona, in particolare per chi doveva imboccare via San Bernardino per dirigersi verso Colognola. Seguono aggiornamenti.

La polizia locale sul posto

