Malore mentre è in bicicletta

Muore 56enne a Clusone L’incidente è avvenuto verso le 13.20 in via Sales.

Si è sentito male mentre andava in bicicletta sulla pista ciclabile è caduto e non si è più rialzato. È morto così, 56enne brianzolo a Clusone. Il fatto è avvenuto verso le 13.20 all’altezza di via Sales a Clusone.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo che non ha più ripreso conoscenza. Sul posto anche una pattuglia i carabinieri di Clusone.

