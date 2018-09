Calcinacci da un balcone in Città Alta

Vigili del fuoco in azione sulla Corsarola Vigili del fuoco in azione sulla Corsarola, nel cuore di Città Alta: crollo di calcinacci da un balcone.

Nessun ferito ma solo tanta apprensione lungo la via più importante di Città Alta, la Corsarola, meta soprattutto nel weekend di molti turisti e bergamaschi. La denuncia di un residente, Angelo Galbiati, nel gruppo Facebook Nati in Città Alta: le foto parlano chiaro. Alcuni calcinacci a terra caduti da un balcone a una decina di metri dall’uscita della funicolare. Sul posto, nel pomeriggio di sabato 29 settembre, sono intervenuti subito i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Per fortuna nessun ferito. Inevitabile lo sfogo sui social di Galbiati: «Qui la responsabilità è del privato ma il Comune dovrebbe vigilare su balconi e imposte, palazzi fatiscenti».

