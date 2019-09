Calcio provinciale, partenza col botto

Gol show delle bergamasche Lo scorso week end è stato quello del via ufficiale della stagione dall’Eccellenza alla Seconda categoria: in attesa della Terza e ultima serie, mai un avvio di campionato è stato caratterizzato da simili goleade in Seconda categoria e un caso in Prima.

Abbiamo ancora nella testa lo spettacolo della Serie A, ferma per le Nazionali, che nelle prime due giornate ha saputo regalare grandi emozioni e soprattutto gol a grappoli. Un piacere per i tifosi, un po’ meno per i tecnici e i dirigenti: tanti gol vogliono dire spettacolo, ma solo per chi la sfida se la gusta da sostenitori, mentre per tutti gli altri significa che qualcosa non va. È successo nella massima serie e la storia si è incredibilmente ripetuta come non mai anche nel calcio provinciale bergamasco.

Lo scorso week end è stato quello del via ufficiale della stagione dall’Eccellenza alla Seconda categoria: in attesa della Terza e ultima serie, mai un avvio di campionato è stato caratterizzato da simili goleade in Seconda categoria e un caso in Prima. Sono state infatti ben otto le partite dove il tabellino è andato riempiendosi come non mai, dal 4-1 della Cividatese sulla Ghisalbese in Prima categoria fino al 7-0 del Bagnatica sull’Or. Costa di Mezzate, clamoroso record di giornata alla prima di campionato, considerando che i padroni di casa, così come gli avversari, erano all’esordio da matricola in categoria.

Problema di difesa o impatto al campionato? Dietro una goleada naturalmente tutto il reparto arretrato non può essere esente da colpe, cosa che deve chiamare in causa anche tutto il resto della formazione nel calcio moderno: qualche campanello d’allarme sicuramente suona in casa di chi già l’anno scorso si è salvato per il rotto della cuffia, come Ponte Calcio, sconfitto 4-0 in casa dal Lallio o l’Excelsior, battuto 5-1 nel sentito derby contro il Bergamo Alta. C’ è chi poi punta in alto in questa stagione e per loro l’inizio in goleada è un ottimo biglietto da visita, come la Gandinese che rifila 5 gol all’Or. Albino, oppure il Berbenno che schianta il neopromosso Filago con 6 reti. Nel girone D di Seconda categoria troviamo gli ultimi tre risultati sensazionali di giornata con ben 17 reti. Giornata da dimenticare per Voluntas Osio, Issese e Nova Montello: schiantate le prime due con 6 gol da Team Or. Pumenengo e Badalasco e i montellesi dal Foresto Sparso con 5 gol.

