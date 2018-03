Calcio, tutti i recuperi della serie A

L’Atalanta-Samp verso il 3 aprile Dopo la morte di Astori riunione tra la Lega Serie A e 20 club per i recupero di sette partite. L’Atalanta dovrebbe recuperare la partita contro la Samp il 3 aprile.

Con un lungo applauso in memoria di Davide Astori si è aperta la riunione fra il commissario della Lega Serie A e i venti club, all’indomani della tragica giornata segnata dalla morte del capitano della Fiorentina e dal rinvio delle sette partite in programma.

La Fiorentina, con il consigliere delegato Mencucci e l’avvocato Briguglio, ha ringraziato le altre società e la Lega per la vicinanza dimostrata e, come ha spiegato alla fine Malagò, ha chiesto soltanto «per fattori emotivi» di non tornare a pochi giorni di distanza in campo a Udine, dove Astori ha perso la vita nella notte prima della partita. Così la sfida fra i viola e i friulani verrà recuperata fra martedì 3 e mercoledì 4 aprile, di pomeriggio, come Genoa-Cagliari, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone, e Atalanta-Sampdoria (con ogni probabilità il 3 aprile), con i bergamaschi che da calendario saranno impegnati venerdì 6 contro la Spal.

Resta in sospeso la data del recupero del derby fra Milan e Inter, per cui si aspetterà l’esito dell’ottavo di finale di Europa League dei rossoneri con l’Arsenal. «Si potrebbero aprire scenari che riguardano la finale di Coppa Italia del 9 maggio, a seconda anche del risultato Juve in Champions», ha anticipato Malagò. Se Milan e Juventus dovessero arrivare in fondo ad Europa League e Champions, il derby potrebbe slittare al 23 maggio. Giovedì mattina il calcio italiano parteciperà compatto ai funerali di Astori.

