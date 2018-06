Calciomercato Atalanta, Lazzarini:

«Con Gasperini possibile ogni traguardo» Metabolizzata la recente bellissima giornata della Camminata Nerazzurra, il presidente degli «Amici», Marino Lazzarini, si sbilancia sul mercato dell’Atalanta a un paio di settimane dal tradizionale raduno di Rovetta.

Un giudizio da tifoso, svestendo, per l’occasione, il ruolo di consigliere di amministrazione del club di Zingonia. «Secondo me –esordisce- la dirigenza sta seguendo il copione che specie negli ultimi anni ci ha regalato fior di soddisfazioni. Intendo dire che sin qui si è ceduto il pezzo pregiato Cristante ma sono convinto che verrà rimpiazzato in modo adeguato. Insomma, noi supporter possiamo dormire sogni d’oro in quanto l’organico non verrà assolutamente smantellato. Ci mancherebbe altro!».

Il numero uno dei club nerazzurri (circa un’ottantina per un totale sui 5 mila soci) prosegue «L’ingaggio di Reca e Tumminiello (43 anni in due) non è poca cosa. Ricordiamoci che con la supervisione di Giovanni Sartori nel recente passato hanno vestito la nostra maglia diversi giocatori dal nome non altisonante ma che in breve sono diventati titolari inamovibili. Alzi la mano, al riguardo, chi aveva accolto De Roon e Freuler, tanto per citarne due, con entusiasmo. Adesso ci vengono richiesti a destra e a manca».

Sugli obiettivi da centrare nella prossima stagione sportiva, Lazzarini precisa «Antonio Percassi ci sta abituando a ragionare alla grande: con il confermatissimo Gian Piero Gasperini qualificarci per il terzo anno consecutivo alla League è diventato, in un certo qual senso, un obbligo tra i più certificati. Personalmente ci spero parecchio».

Sullo stato di salute dei tifosi non ha la minima esitazione :«Vi rimando all’eccezionale risposta avuta dalla nostra Camminata del 4 giugno con la partecipazione di oltre 15 mila persone esultanti ai nastri di partenza. Una manifestazione che ci invidia l’intero Paese calcistico».

