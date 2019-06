Caldo? Ancora qualche giorno

Ecco come sarà il mese di luglio L’anticiclone africano terrà banco ancora per qualche giorno costringendoci nella sua morsa rovente con temperature che arriveranno a trentacinque gradi in pianura.

Non saranno, dunque, così estreme come quelle raggiunte nei giorni scorsi, in particolare giovedì, ma resteranno sopra la media del periodo. Diverso il discorso per la montagna, dove farà caldo di giorno, ma decisamente più fresco in serata. Novità in vista? Una prima linea instabile (solo in montagna) è prevista per lunedì sera, ma sarà tra martedì e mercoledì che un nucleo di aria più fredda giungerà da nord apportando i primi temporali di luglio che avranno il merito di ridurre l’afa opprimente della pianura orobica.

Visto il forte calore in gioco (energia termica), i temporali potrebbero presentarsi di forte intensità, ma per questo ci sarà modo di aggiornarvi.

