Caldo e afa fino a Ferragosto

Attenzione a forti e improvvisi temporali L’anticiclone sarà bucato soprattutto su alpi e prealpi da repentini e bruschi acquazzoni. le previsioni di 3bmeteo.com

«Nei prossimi giorni il caldo non mollerà l’Italia, sebbene i picchi termici maggiori ce li siamo lasciati alle spalle, almeno temporaneamente» – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – «Le temperature infatti continueranno a superare diffusamente i 30°C, in particolare al Centronord dove sono attese ancora punte di 35-36°C. Qualche grado in meno al Sud, dove tuttavia la canicola potrebbe farsi nuovamente sentire dalla prossima settimana. Al caldo si aggiungerà l’afa, con temperature percepite superiori a quelle reali, anche oltre 38°C, specie lungo le coste e sulla Pianura Padana. Anche di notte farà abbastanza caldo, con afa alle stelle in particolare nei grandi centri urbani».

«L’anticiclone non sarà sufficientemente robusto da evitare la formazione di improvvisi temporali di calore, localizzati ma intensi” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Le aree più a rischio saranno Alpi, Prealpi, occasionalmente la Valpadana, nonché l’Appennino e i versanti tirrenici. Nel weekend attenzione particolare al Sud, con temporali soprattutto tra Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, occasionalmente anche su Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo interno e Sardegna. Stante la presenza di aria calda e umida, non si escludono locali nubifragi, improvvise raffiche di vento e/o grandine”.

«Gli ultimi aggiornamenti delineano un quadro meteorologico simile a quello attuale nella prima parte di agosto, con anticiclone di tanto in tanto disturbato da qualche temporale di passaggio. Il sole comunque non mancherà, anzi sarà prevalente specie su coste e pianure, mentre il contesto climatico si manterrà caldo, a tratti intenso e sopra la norma» – concludono da 3bmeteo.com.

