Caldo record, ozono oltre i limiti

Che fare? Serve anche evitare i barbecue Allarme ozono in città per il caldo record di questi giorni: attenti ad anziani e bambini. Su L’Eco tutti i consigli degli esperti per prevenire l’inquinamento.

Allarme ozono a Bergamo: con le temperature in forte aumento superata la soglia di attenzione. Ieri in città sono stati registrati 213 microgrammi per metro cubo. Sopra i 180 microgrammi per metro cubo si consiglia di stare attenti a problemi respiratori per bambini e anziani, ai 240 a rischio tutta la popolazione. Da stasera però i temporali in arrivo dovrebbero far rientrare la soglia di attenzione. Per gli esperti per prevenire l’inquinamento da ozono si possono mettere in pratica molte buone pratiche: in primis usare meno l’auto ma anche (una curiosità) evitare i barbecue.

