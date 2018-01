Calo delle nascite in Bergamasca

Lo scorso anno 382 in meno Calo delle nascite in Bergamasca nel 2017. Si interrompe il trend positivo del 2016, quando i nuovi nati erano stati 9.084.

L’anno scorso i bebè sono stati 8.702, con una flessione del 4,2%. Al momento non è possibile tracciare il saldo demografico naturale perché i dati relativi ai decessi non sono ancora disponibili, ma tenendo conto della media degli anni scorsi, che si attesta a poco meno di 10 mila morti, il bilancio dovrebbe risultare negativo di poco più di mille unità. Il numero più alto di parti si è registrato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (4.197), mentre al punto nascita di Treviglio si è registrato il tasso più alto di mamme straniere (55,6%, pari a 567 nascite). In controtendenza l’Asst Bergamo Est: a Seriate e ad Alzano prevalgono i maschietti, mentre nel resto della provincia «vincono» le femminucce, in netta maggioranza.

