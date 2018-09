Calusco, ponte chiuso per lavori

Ecco i nuovi orari dei treni Con la chiusura del ponte tra Paderno e Calusco, rivoluzionata anche tutta la viabilità ferroviaria sulla linea Bergamo-Milano via Carnate. Sono stati resi noti i nuovi orari.

Circolazione interrotta tra Paderno-Robbiate e Calusco per manutenzione Ponte San Michele. Si informa che su disposizione di Rfi, per consentire urgenti attività di manutenzione straordinaria al ponte San Michele sull’Adda, la circolazione tra Paderno-Robbiate e Calusco è interrotta fino a nuova comunicazione.

I treni, pur con possibili modifiche di orario, circolano tra le stazioni di Milano e Paderno-Robbiate e tra Calusco e Bergamo. I viaggiatori da e per Calusco, Terno e Ponte S. Pietro sono invitati a utilizzare i collegamenti alternativi via Bergamo-Treviglio-Pioltello-Milano oppure Bergamo-Calolziocorte-Carnate-Milano. Le stazioni di Calusco e Paderno d’Adda saranno collegate da un servizio di bus-navetta, soggetti alle condizioni del traffico stradale.

ORARIO TRENI e BUS NAVETTA VALIDO DA VENERDI’ 21 SETTEMBRE

Istituito un nuovo treno straordinario da Milano P. Garibaldi alle 6.01 per Carnate(6.31) e Paderno(6.38). Dalla stazione di Paderno Robbiate, dal lunedì al sabato, in corrispondenza con l’arrivo del treno straordinario (milano porta garibaldi 06:01 - paderno robbiate 06:36), previste tre corse autobus dedicate agli studenti [ 2 bus diretti a Bergamo senza fermate intermedie e 1 bus diretto a Bergamo con fermata intermedia a Ponte S. Pietro] in partenza alle 6.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA