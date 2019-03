Camion dei rifiuti fuoristrada - Foto

Rota Imagna, arriva l’elicottero Stava guidando il camioncino dei rifiuti per una stradina di Rota Imagna, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, in un campo.

Disavventura per un operatore ecologico alle 13.30 di martedì 5 febbraio: l’uomo, di origini marocchine, fortunatamente è rimasto ferito lievemente, ma è comunque stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 che lo ha trasferito al Papa Giovanni di Bergamo.

L’incidente in via Cabrignoli, a Rota Imagna: l’uomo stava ritirando i rifiuti con una camion di piccole dimensioni, date le strade strette della zona. Improvvisamente l’uscita di strada. Il camion ha divelto una recinzione ed è finito in un terreno privato, adibito a orto . Sul posto anche i vigili del fuoco.

