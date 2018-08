Abbonamenti Atb, in regalo card Bigi

E sconti per il Parco Avventura Al via lunedì 20 agosto 2018, la Campagna Abbonamenti Atb 2018 -2019 che propone le tipologie di abbonamento più convenienti per spostarsi comodamente tutto l’anno con autobus, tram e funicolari.

Atb conferma le tariffe dell’anno precedente, senza applicare aumenti tariffari. Il costo di biglietti e abbonamenti non cambia. Con una promozione e un nuovo partner: in regalo la card La BiGi, del valore di 20 euro, ai nuovi abbonati annuali ordinari e studenti dell’Università degli Studi di Bergamo per utilizzare per un anno il servizio bike sharing della città di Bergamo al solo costo dei 5 euro di ricarica. Grazie alla partnership con il nuovo Parco Avventura di Torre Boldone, uno sconto del 30% riservato agli abbonati annuali Atb.

Inoltre da quest’anno l’abbonamento Atb si può pagare utilizzando lo smartphone con il servizio Jiffy, reso disponibile grazie alla collaborazione con Ubi Banca e Sia, che consente di trasferire denaro in tempo reale tra privati e di pagare attraverso il cellulare, affiancandosi al contante carte di credito. Utilizzando Jiffy il cliente Atb può acquistare o rinnovare il proprio abbonamento in pochi semplici passaggi, con addebito sul proprio conto corrente o sulla propria carta con Iban. Grazie all’utilizzo dello smartphone, l’acquisto e il rinnovo diventano semplici e immediati. La transazione, oltre a essere veloce, avviene in ambiente sicuro, senza che nessuna informazione esca dai sistemi della banca.

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI

L’abbonamento è dedicato agli studenti fino a 26 anni non compiuti e scontato del 20% rispetto all’abbonamento ordinario. Gli abbonamenti annuali sono validi 12 mesi a partire dal 1° settembre 2018, 7 giorni su 7 e per un numero illimitato di viaggi nelle zone acquistate.

Anche quest’anno ATB ha stipulato una Convenzione con alcuni Comuni che danno la possibilità ai propri residenti di avere uno sconto ulteriore per l’acquisto di un abbonamento di:

• € 35 per la tariffa A-una zona

• € 45 per la tariffa B-due zone

• € 50 dalla tariffa C-tre zone alla tariffa intera rete

L’elenco dei comuni convenzionati sarà disponibile sul sito atb.bergamo.it all’avvio della campagna abbonamenti. Gli abbonamenti convenzionati sono acquistabili esclusivamente entro il 19 dicembre 2018.

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Prosegue la partnership tra Atb e l’Università degli Studi di Bergamo con l’obiettivo di facilitare la mobilità degli studenti, agevolare le condizioni economiche di acquisto degli abbonamenti annuali studenti e incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Per il quinto anno consecutivo Atb ripropone l’abbonamento annuale scontato per tutti gli studenti iscritti all’Ateneo orobico che, fino a 26 anni d’età non compiuti, possono acquistare l’abbonamento annuale per le zone urbane servite da Atb e Teb alla tariffa speciale di 200 euro, invece del costo standard che può oscillare, a seconda delle zone, da 244 euro per una zona a 468 euro per 5 o più zone. L’abbonamento è valido per il tragitto casa - sede universitaria.Inoltre, se la residenza degli studenti è nei Comuni convenzionati con Atb il prezzo dell’abbonamento scende ulteriormente a 165 euro. Per accedere ai prezzi convenzionati gli studenti devono presentare il Mav d’iscrizione all’Anno Accademico 2018/2019 e allegarlo al modulo di rinnovo abbonamento presso l’Atb Point di Porta Nuova e la biglietteria della stazione Autolinee. È possibile richiedere l’abbonamento annuale studenti «Università di Bergamo» anche on line: alla sezione ATB@home basta caricare la scansione del Mav.

Conveniente anche la «tariffa speciale Erasmus», che prevede la vendita dell’abbonamento mensile al trasporto pubblico locale della città (zone urbane servite da Atb e Teb) – autobus, funicolari e tram – al costo di 24 euro invece di 34 euro. Non solo studenti. Unibg ha pensato anche a docenti e personale dell’Ateneo, che possono acquistare l’abbonamento annuale per le zone urbane servite da ATB e TEB alla stessa tariffa speciale di 200 euro riservata agli studenti.

ABBONAMENTO ANNUALE UNDER 14, OVER 65, FAMIGLIE, ORDINARIO E IMPERSONALE

- Abbonamento annuale Under 14 e Over 65: dedicato ai ragazzi fino ai 14 anni di età (non compiuti alla data di inizio validità dell’abbonamento) e a chi ha già ha compiuto 65 anni, è scontato del 50% rispetto all’abbonamento annuale ordinario, ma ha la stessa validità 7 giorni su 7, festivi compresi, per 12 mesi.

- Abbonamento annuale Ordinario: dedicato a chi si sposta per motivi personali o di lavoro. Costa come 9 abbonamenti mensili ma permette di viaggiare un anno intero.

- Abbonamento annuale impersonale per chiunque voglia un titolo di viaggio che può essere utilizzato da più persone (non contemporaneamente) nelle aree servite da ATB e TEB a prezzi convenienti

- Anche per le famiglie numerose l’abbonamento continua ad essere più conveniente: dal 3° componente (e oltre) che acquista un abbonamento annuale ATB offre uno sconto di oltre il 65% rispetto all’abbonamento ordinario.

DOVE E COME ABBONARSI

L’abbonamento Atb si può rinnovare anche alle filiali Creberg di città e provincia, on line sul sito atb.bergamo.it con il servizio Atb@home e direttamente da smartphone con l’app Atb Mobile, senza commissioni né costi aggiuntivi. Il servizio è riservato ai titolari di carte di credito. Con il servizio Atb@home la b-card può essere acquistata e rinnovata comodamente anche online, da casa, senza affrontare code, stress e orari di sportello. Il cliente deve collegarsi alla pagina Atb@home del sito atb.bergamo.it, registrarsi o accedere al suo profilo, selezionare la funzione “Richiedi la B-card”, compilare il form con i propri dati e i documenti richiesti e in pochi semplici passaggi completare la domanda, che viene validata da ATB in circa due giorni lavorativi. L’abbonato riceverà quindi via e-mail abbonamento e b-card provvisoria, da stampare a colori e con cui gli sarà possibile viaggiare dalla data di validità dell’abbonamento. La b-card provvisoria è utilizzabile per un periodo massimo di due mesi, entro i quali va sostituita con quella definitiva ritirabile in Atb Point allo sportello “prenotazione online”. Analogamente il rinnovo dell’abbonamento si può acquistare sul sito atb.bergamo.it alla pagina ATB@home dove si inseriscono i dati della b-card in proprio possesso e si segue la procedura guidata. Il pagamento di b-card e abbonamenti con Atb@home va effettuato con carta di credito, senza commissioni né costi aggiuntivi.

