Campagna antinfluenzale in Lombardia

Anziani e bimbi piccoli: Bergamo è prima Copertura del 55,69% per la fascia «over 65 anni» e del 26,39% per quella «2-6 anni»: il territorio della provincia di Bergamo, al 2 gennaio, è al primo posto in Lombardia per la somministrazione del vaccino antinfluenzale.

Con una copertura del 55,69% per la fascia «over 65 anni» e del 26,39% per quella «2-6 anni» il territorio di Bergamo ad oggi è al primo posto in Lombardia per la somministrazione del vaccino antinfluenzale a questi due target particolarmente importanti e numerosi per cui è prevista la copertura vaccinale gratuita da parte di Regione Lombardia. Lo rende noto l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sulla base dei dati diffusi oggi dall’assessorato regionale al Welfare. Nel dettaglio per gli over 65 sono state somministrate 132.810 dosi (il target, fissato al 75% della platea potenziale, è 178.000), mentre per i pediatrici 2-6 anni le dosi somministrate sono ad ora 12.945 (il target in questo caso è 36.750). Il dato è provvisorio, in quanto le vaccinazioni sono ancora in corso e la rendicontazione delle somministrazioni da parte dei medici di assistenza primaria (medici di medicina generale e pediatri di famiglia) pure.

Il dottor Arrigo Paciello, responsabile del Servizio farmaceutico territoriale di Ats Bergamo, evidenzia come «Ats di Bergamo, grazie all’organizzazione di una rete capillare di sedi esterne agli ambulatori dei MMG/PLS (la più impressionante a livello regionale), di concerto con Comuni, Diocesi e Protezione Civile, è riuscita a garantire i più alti livelli di copertura della popolazione più a rischio, gli over 65 anni, facilitando al massimo l’accesso di questa fascia di popolazione con difficoltà di spostamento alla vaccinazione antinfluenzale. Con ogni probabilità saremo l’unica provincia, forse insieme alla Brianza, a raggiungere il target ministeriale del 75% ( tuttavia anche per i dati nazionali bisognerà aspettare il report del Ministero della Salute di aprile)».

Il dottor Paciello sottolinea come «i dati del report (che mostrano già Ats Bergamo ad un livello di copertura più alta degli ultimi anni) sono ancora molto parziali. Una volta completata la registrazione da parte di MMG e PLS, avremo probabilmente la copertura della popolazione over 65 anni più alta di sempre. Con queste premesse la campagna antinfluenzale nella provincia di Bergamo costituisce un esempio anche per la prossima campagna di vaccinazione anti- Covid».

«I dati, seppur parziali, dimostrano che, sui principali target indicati la medicina del territorio della provincia di Bergamo ha risposto in maniera responsabile e straordinaria. Grazie ai medici di medicina generale ma anche ai pediatri di famiglia, alle farmacie e a tutto il personale dell’Agenzia di Tutela della Salute che ha coordinato la distribuzione di oltre 230.000 vaccini», commenta il dottor Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario di Ats Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA