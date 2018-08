Campi sportivi di Colognola

Partono i lavori di ristrutturazione Sono partiti in questi giorni in città i lavori voluti dal Comune di Bergamo per il rifacimento della copertura dell’impianto sportivo di Piazzale delle Scienze nel quartiere Colognola.

L’impianto sportivo comunale è composto da un campo di calcio a 11 in erba naturale all’aperto, mentre al coperto vi sono un campo da tennis, un campo polivalente e un’area squash, spogliatoi e segreteria; la gestione è affidata all’Asd Polisportiva Colognola 2012. Il progetto dell’Amministrazione mira alla sistemazione delle coperture, con un progetto da da 380 mila euro per quello che riguarda il primo lotto di intervento.

L’impianto coperto è composto da due cosiddetti “palloni”, strutture con copertura in PVC. Il progetto, con questo primo lotto, prevede l’intervento su una delle due strutture: si sostituisce il PVC con una copertura in lamiera coibentata e contemporaneamente si rinforza la struttura portante, dato il peso maggiore della lamiera rispetto al vecchio telo in PVC. La struttura risulterà in questo modo più isolata dal punto di vista termico, consentendo un risparmio energetico consistente e aumentando il comfort di utilizzo. Si amplierà inoltre il periodo di utilizzo.

«Abbiamo deciso di intervenire su una delle due coperture dell’impianto sportivo del quartiere di Colognola per renderlo più fruibile ed avvicinarne l’utilizzo a quello di una vera e propria palestra - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla -. I lavori del secondo lotto verranno realizzati entro l’anno, con la sostituzione del telo con doppia membrana del secondo pallone e il rifacimento dell’impianto di riscaldamento del primo pallone con riscaldamento a pavimento: si tratta di un intervento molto significativo per il quartiere oltre a migliorare notevolmente l’efficentamento energetico di una struttura sportiva molto usata».

«Ecco l’ennesimo lavoro di questo ricchissimo 2018, – sottolinea l’Assessore allo sport Loredana Poli – anno nel quale abbiamo concentrato grandi sforzi sulle opere pubbliche sportive nei quartieri della città. L’intervento sui campi di Colognola è il primo di una serie di cantieri: nelle prossime settimane l’Amministrazione sarà al lavoro sui campi di calcio di Campagnola e via Rovelli, oltre alla realizzazione del nuovo palazzetto per la scherma nel quartiere di Loreto».

