Via il passaggio a livello di via Moroni in città: Rfi al lavoro sul progetto

La cancellazione del passaggio a livello non interromperà via Moroni per quel che riguarda il transito delle auto in una direzione, verosimilmente in uscita dal centro di Bergamo: è questa, forse, la principale novità che Rfi ha presentato, su richiesta di Palazzo Frizzoni, al Comune nei giorni scorsi.

Mentre per via King la realizzazione di un’alternativa viabilistica è di facile realizzazione, vista la presenza di spazi non costruiti nelle immediate vicinanze, la situazione di via Moroni, in piena città, è molto più complessa. La sezione stradale in prossimità del passaggio a livello è molto angusta, vi sono diversi passi carrabili e c’è l’interferenza di almeno due rogge interrate.