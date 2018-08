Cani da soccorso sul podio a Zatec

Bergamaschi campioni del mondo Trionfo tutto bergamasco a Zatec, nella Repubblica Ceca, ai Campionati del mondo per cani da soccorso a squadre.

Il golden retriever Olivia, con la cinofila Daria Guerini, e il border collie Ayla, con Mirko Musitelli, esperti in ricerche in superficie, hanno ottenuto il primo posto assoluto. Ottima posizione – quinta a livello mondiale – anche per Iama, pastore belga malinois, con Erika Bonzanni, specializzato nella ricerca tra le macerie. I tre bergamaschi, cani e padroni, fanno parte dell’associazione «Hight dog asd» di Bergamo ed erano stati selezionati ad aprile per far parte della squadra italiana dall’Enci, l’Ente nazionale cinofilia italiana: 10 le nazioni presenti a Zatec.

