Cani smarriti, adozioni e anagrafe animale

Dalla Regione l’app «Zampa a zampa» L’applicazione permette di consultare da smartphone le informazioni dell’anagrafe animali lombarda: è possibile anche rintracciare un animale smarrito, tra quelli presenti nei canili sanitari della Lombardia, o adottarne uno.

Uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per prevenire il randagismo e per tutelare gli animali da compagnia. È il provvedimento approvato nell’ultima seduta di Giunta regionale lombarda prima della pausa estiva. «La nostra volontà – ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, in una nota – è quella di cercare di risolvere problemi come il randagismo e l’abbandono degli animali di compagnia. Serve un cambiamento culturale che parta dal riconoscere nel proprio animale non un mezzo per divertirsi, ma un essere vivente cui ci lega affetto e rispetto».

L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha poi ricordato «gli ultimi provvedimenti regionali che consentono di ospitare, a certe condizioni, il proprio animale di affezione in ospedale, tenuto conto del loro ruolo terapeutico». La Regione ha lanciato poi la app «Zampa a zampa», che permette di consultare da smartphone le informazioni dell’anagrafe animali lombarda. Con l’app è possibile rintracciare un animale smarrito, tra quelli presenti nei canili sanitari della Lombardia, o adottarne uno. Infine con il servizio «Sms Restituzione animali smarriti» nel 2018 sono state gestite 3.926 segnalazioni che hanno consentito di restituire 3.808 cani, senza che questi entrassero nei canili sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA