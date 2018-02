Canone Rai, aumentano le esenzioni

Ecco chi non dovrà più pagarlo Aumenta la fascia di reddito per la quale è prevista l’esenzione del canone Rai. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo alla conferenza stampa dell’Agenzia del Demanio.

La nuova misura prevede che non dovranno pagare il canone Rai tutti gli over 75enni che hanno un reddito inferiore agli 8000 euro. Finora l’esenzione era prevista entro i 6.713,98 euro. La cifra precisa dei nuovi nuclei familiari interessati (spesso sono composti da una sola persona) è di 232.571, che si aggiungono ai 115.500 che già non pagavano il canone. In totale quindi sono previste esenzioni per 350 mila italiani. «La seconda stagione di riforme che l’Italia deve affrontare nei prossimi anni non deve essere immaginata come una stagione di improbabili miracoli - ha detto Gentiloni . Non credo sia utile nei confronti dell’opinione pubblica perché dietro questa illusione c’è il rischio di cancellare i grandi passi avanti fatti in questi anni. Noi come paese non ce lo possiamo permettere”. A seguito dell’annuncio, la Rai ha diffuso una nota nella quale “prende positivamente atto del provvedimento del Governo che estende l’esenzione dal pagamento del canone agli over 75 con reddito inferiore a 8mila euro l’anno. La disposizione, volta a promuovere l’inclusione sociale, è in linea con analoghe misure già in atto per i principali broadcaster pubblici europei ed è in completa sintonia con i principi di uguaglianza sostanziale e di libero accesso all’informazione sanciti dalla Costituzione e propri della mission Rai. Il sostegno alle fasce più deboli della popolazione rappresenta un valore imprescindibile per il servizio pubblico radiotelevisivo».

