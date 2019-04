Cantiere Curva Nord, come muoversi

Ecco tutte le modifiche alla viabilità - Foto Cantiere in pieno allestimento, lavori a ritmo serrato: sono entrare in vigore dalla serata di martedì 30 aprile le variazioni al traffico.

Una giornata di lavoro – non ancora conclusa, alle 19 era ancora al lavoro una squadra di una trentina di operai – e il cantiere per l’abbattimento della Curva Nord è già lì da vedere, allestito nel giro di poche ore e già a buon punto, occupa anche parte di viale Giulio Cesare e di via Fossoli.

La zona dello stadio è circondata e, a causa dei lavori, è stato necessario apportare qualche modifica alla viabilità: da questa sera, martedì 30 aprile, viale Giulio Cesare è a senso unico in direzione del centro, nel tratto dal piazzale della Curva Nord a quello della Curva Sud; nella direzione verso Monterosso, invece, il traffico è stato deviato tra via Pietri e via Dei Celestini. Riaperta invece via Fossoli (la strada del bocciodromo), che ora è a senso unico verso via Marzabotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA