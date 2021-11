Nuovo volto del Sentierone, il primo tratto è finito. Scatta la Ztl h24 davanti al teatro Un mese di stop per il Donizetti Opera, poi si riparte sul lato Propilei e nell’ultimo tratto. La novità: transito vietato alle auto anche nelle ore serali.

Granito al posto dell’asfalto, piccole piazze circolari, sedute in pietra e legno all’ombra degli alberi, ampie aiuole dalle linee geometriche. E superficie verde raddoppiata. È il nuovo volto di piazza Cavour e del tratto di Sentierone prospiciente il Donizetti. Lavori in dirittura d’arrivo, giusto in tempo per l’inizio del Donizetti Opera, il festival della lirica che si svolgerà in teatro dal 18 novembre al 5 dicembre. «Stiamo completando la posa del manto erboso nelle vasche e ultimando le finiture – spiega l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini – contiamo di chiudere il cantiere entro il 10 novembre, per poi riaprirlo a metà dicembre e avviare la seconda tranche del secondo dei tre lotti che rinnoveranno il volto del centro piacentinaio».

Da dicembre l’intervento interesserà i giardini lato Propilei e l’ultimo tratto di largo Gavazzeni, sino a viale Roma. L’area verde intorno al monumento a Donizetti è stata ripavimentata e arricchita di nuovi spazi da piantumare. Restauro conservativo per monumento e laghetto. Rimosso l’asfalto, sostituito anche qui da lastre e cubetti in granito, al posto delle panchine sono previste sedute in pietra con schienali in legno e saranno montate nuove luci in aggiunta ai lampioni storici. «Gli schienali delle panchine sono in arrivo, la consegna delle forniture in molti cantieri sta andando per le lunghe, – spiega Valesini –, mentre i lampioni del Sentierone saranno sistemati e riverniciati». Le linee curve ricorrono negli arredi urbani, è circolare anche l’impianto del dehors del bar del teatro, sul retro del laghetto. Una struttura in ferro e vetro (ancora da completare). «I progettisti hanno scelto di rifarsi ai disegni piacentiniani – continua Valesini –, gli archi e le forme circolari sono ricorrenti, pensiamo, ad esempio, allo spazio circostante la fontana di piazza Dante».

La nuova pavimentazione

Cambiamenti in vista anche per la viabilità. Nel tratto compreso tra la chiesa di San Bartolomeo e viale Roma sarà istituita la Ztl h24. «La decisione è stata presa nella scorsa settimana in Giunta – spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni –. La Ztl, attualmente in vigore dalle 8 alle 18, l’unica con queste caratteristiche in città, sarà estesa all’intera giornata. Potranno circolare solo mezzi di servizio, bus e taxi». A proposito dei taxi, resteranno in zona Donizetti. «Probabilmente verranno spostati sul lato giardini – spiega Zenoni –, all’altezza del vecchio bar potranno sostarne un paio per il carico e scarico dei passeggeri, nelle vicinanze sarà istituito il parcheggio per la sosta di altri taxi». Ultimo atto del restyling del centro piacentiniano sarà il terzo lotto che interessa l’area compresa tra la sede del Comune e Palazzo Uffici. Lavori al via il prossimo marzo, con l’ordine tassativo di chiudere la partita entro la fine del 2022, in tempo per accogliere nel salotto buono della città quanti parteciperanno agli eventi di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023.

