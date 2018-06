Cantiere Uniacque a Redona

I lavori dureranno quattro mesi Uniacque spa comunica che mercoledì 13 Giugno avranno inizio i lavori di rifacimento e potenziamento del collettore fognario di via Buratti; il cantiere stradale interesserà le vie Buratti, Papa Ratti e Negrisoli nel comune di Bergamo.

I lavori avranno una durata di 4 mesi, secondo tempistiche concordate con l’Amministrazione Comunale. Per l’esecuzione dell’opera saranno necessari spostamenti e modifiche anche di altri sottoservizi (energia elettrica, telecomunicazioni, gas, acqua), a cura dei gestori degli stessi. Al fine di assicurare la corretta e sicura cantierizzazione dei lavori, la Polizia Locale del Comune di Bergamo ha provveduto ad emettere ordinanza per i necessari provvedimenti viabilistici.

Durante tutta la durata dei lavori sarà vietato sostare lungo via Buratti, in via Papa Ratti di fronte alla scuola e nella porzione nord del parcheggio situato tra via Gemelli e via Papa Ratti. Sarà eliminato il fondo chiuso di via Buratti, aprendolo al transito veicolare da e per via Correnti. In una prima fase dei lavori saranno istituiti dei sensi unici alternati con restringimenti di carreggiata e per tre giorni sarà chiuso al traffico l’incrocio via Buratti –via Negrisoli, istituendo un doppio senso di marcia sulla via Negrisoli.

Nelle fasi successive via Buratti sarà chiusa – per tratti – al traffico veicolare, garantendo, per quanto possibile e compatibilmente con i lavori, l’accesso dei residenti.

Uniacque e l’impresa esecutrice dei lavori provvederanno sia alla predisposizione dell’adeguata segnaletica di preavviso e deviazione, sia all’adeguata informazione ai residenti correlata con lo stato di avanzamento del cantiere.

