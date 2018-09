Cantieri in pieno centro Code in viale Papa Giovanni

Cantieri in pieno centro

Sono iniziati i lavori per la posa del teleriscaldamento da parte della società A2A in viale Papa Giovanni XXIII e in via San Francesco d’Assisi. Il restringimento della carreggiata per una cinquantina di metri, a partire dall’incrocio con via Mai fino all’incrocio con via San Francesco d’Assisi, ha creato un aumento del traffico lungo la via, in particolare nelle ore di punta.

Un periodo non facile per gli automobilisti: a questi ultimi lavori infatti si aggiunge l’altro cantiere privato poco prima dell’incrocio tra via Bonomelli e viale Papa Giovanni, che resterà fino al 10 ottobre e sta creando ingorghi per il restringimento della carreggiata.

I lavori di A2A continueranno fino al 14 ottobre. È stato istituito il divieto di sosta h24 con rimozione forzata lungo viale Papa Giovanni (tra via Mai e il civico 25) e il restringimento della carreggiata con doppio senso di marcia.

