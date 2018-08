Caos dei buoni pasto, il ministro:

«Nuovo fornitore, dal 6 agosto regolari» «Come promesso, il servizio di erogazione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici riprenderà il prossimo 6 agosto: è stato infatti individuato il nuovo fornitore. Un ottimo risultato raggiunto in poco tempo, in sinergia con le strutture competenti del Ministero dell’Economia e di Consip».

Così in una nota la ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno. Il nuovo fornitore di buoni pasto nella P.A è la società Sodexo. Lo fa sapere la Conisp, la centrale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione. Si è infatti conclusa, spiega, «la procedura straordinaria di ’interpellò (scorrimento della graduatoria di aggiudicazione per l’individuazione del nuovo fornitore) sui lotti 1 - Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia - e 3 - Lazio - della convenzione ’Buoni Pasto ed. 7’, che ha individuato Sodexo Motivation Solutions Italia Srl, quale aggiudicatario per la prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni già vigenti». Una strada attivata dopo la risoluzione della convenzione con Qui Ticket!.

