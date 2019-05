Caos esami alla Motorizzazione

Il ministero invia gli ispettori Il 21 giugno a Bergamo i funzionari per fare luce su code e problemi. Il concorso pubblico prevede sei assunzioni a partire dal prossimo autunno.

Arriveranno il 21 giugno gli ispettori del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla motorizzazione di Bergamo. Sotto la loro lente finiranno i disservizi che durano ormai da un anno, ma che nel prossimo mese toccheranno vette mai raggiunte: ad oggi sono stati fissati solo circa mille esami, per tutta la Bergamasca, contro i circa duemila di un periodo normale. La conseguenza è che chi aspetta con ansia dovrà attendere ancora a lungo, così come le autoscuole alle prese con i continui ritardi. Come spiega la comunicazione ufficiale inviata dal ministero «servirà per accertare problematiche e criticità esistenti e studiare possibilità di intervento utili a migliorare un servizio importante, che l’amministrazione offre ai cittadini, da anni in affanno per carenza di personale».

La situazione è critica da quando sono stati sospesi tre funzionari impiegati coinvolti nell’inchiesta penale scattata a febbraio 2018. Un problema che si è sommato a quelli fisiologici già presenti in una realtà a corto di personale. Lo spiraglio, oltre alla visita degli ispettori che potrebbero prendere fin da subito decisioni, è il concorso pubblico che dovrebbe portare nuovo personale - sei assunzioni - anche alla motorizzazione di Bergamo.

