Caos norme sui dehors a Bergamo

Arrivano le deroghe dal Comune Dopo le polemiche, il problema dei dehors di Bergamo pare risolto.

Le strutture esterne con tetti e pareti fisse, non direttamente collegate ai locali, non dovranno essere rimosse né modificate, dopo la sentenza della Cassazione che aveva fatto tremare i polsi agli esercenti della città.

La chiave sta nell’articolo 879, comma 2, del codice civile che risulta prevalente rispetto alla sentenza in questione e che stabilisce che le prescrizioni relative alle distanze inerenti le costruzioni non si possano applicare a edifici che confinino con piazze e vie pubbliche. Una deroga che riguarderebbe i dehors cosiddetti «scatolari» come quelli del Bobino in piazza della Libertà e del Glamour Cafè in via Palazzolo, due dei quattro locali finiti nel mirino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA