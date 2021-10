Capirsi parlando lingue diverse: torna il corso di intercomprensione Unibg Il percorso si rivolge a principianti assoluti e prenderà il via martedì 9 novembre con 12 incontri di 2 ore e mezza ciascuno (18:00-20:30), a cadenza settimanale, presso la sede di via dei Caniana, 2, Bergamo. Obiettivo: sviluppare la comprensione simultanea di testi scritti in portoghese, spagnolo, catalano e francese. Ecco come partecipare.

Sviluppare la comprensione simultanea di testi scritti in portoghese, spagnolo, catalano e francese: è questo l’obiettivo del Corso di intercomprensione di lingue romanze, organizzato dal Centro Competenza Lingue dell’Università degli studi di Bergamo e giunto quest’anno alla sua decima edizione. Un corso che si rivolge a principianti assoluti e prenderà il via martedì 9 novembre con 12 incontri di 2 ore e mezza ciascuno (18:00-20:30), a cadenza settimanale, presso la sede di via dei Caniana, 2, Bergamo.

L’offerta si avvale della metodologia di apprendimento che consente di imparare a capire velocemente più lingue straniere della stessa famiglia linguistica, creando continui ponti tra le lingue, privilegiando il confronto interlinguistico e favorendo il plurilinguismo. Infatti, attraverso l’applicazione del metodo EuRom5, internazionalmente riconosciuto, e l’integrazione sperimentale di sessioni di lavoro con materiali online, il docente guiderà gli iscritti nel percorso che permetterà loro di raggiungere il livello B1 intermedio di competenza ricettiva (secondo il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue).

L’iscrizione è obbligatoria: è possibile iscriversi compilando il modulo online disponibile al link https://forms.gle/Y7tKsaWJ5E2HJsHeA

Questo il calendario degli incontri (martedì sera, 18:00-20:30):

Novembre: 9-16-23-30

Dicembre: 7-14-21

Gennaio: 11-18-25

Febbraio: 1-8

Per ulteriori informazioni sul corso: https://ccl.unibg.it/it/apprendimento-lingue/servizi-utenti-esterni/corso-intercomprensione-lingue-romanze

Contatti:

[email protected] Tel. 035 2052 582

© RIPRODUZIONE RISERVATA