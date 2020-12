Capodanno, Vieri testimonial Lombardia

«Proteggiamo chi amiamo, siate negativi» Il messaggio di Bobo Vieri nel video realizzato da Regione Lombardia in vista del Capodanno per invitare i ragazzi a comportarsi con prudenza e a non abbassare la guardia sui pericoli del contagio da Covid.

«Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina, rispettiamo le regole»: è questo il messaggio che Bobo Vieri, che ha vestito le maglie dell’Inter, del Milan e dell’Atalanta, oltre che della Nazionale, dà nel video realizzato da Regione Lombardia in vista del Capodanno per invitare i ragazzi a comportarsi con prudenza e a non abbassare la guardia sui pericoli del contagio da Covid. «Siate negativi - conclude l’ex bomber di squadre lombarde come Inter, Milan e Atalanta oltre che della nazionale -. È il mio augurio per voi». Il video della campagna di comunicazione è proposto in tutti i canali social della regione e di Lombardia Notizie.

