Capriate, schianto tra due auto sull’A4

Code verso Bergamo: soccorsi in azione Schianto tra due auto sull’autostrada Torino-Venezia in direzione Bergamo: l’impatto tra due veicoli intorno alle 19.

Schianto tra due auto sull’autostrada A4 Torino-Venezia in direzione Bergamo poco dopo l’uscita di Capriate. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di venerdì primo giugno e ha coinvolto due persone, un uomo di 43 anni e un ragazzo di 29. Sul posto i soccorsi del 118: non dovrebbero esserci feriti gravi. Si stanno creando code dal chilometro 162 in direzione Bergamo.

