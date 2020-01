Carabinieri, concorso per 60 allievi Ufficiali

A Bergamo incontri per avere tutte le info Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio 2020.

Al via il concorso per 60 allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri all’Accademia Militare di Modena. Presso il Comando Provinciale di Bergamo, in via delle Valli, 31 e la Compagnia di Zogno, Via XXV Aprile, dalle ore 15 alle 18 di venerdì 17 gennaio, lunedì 20 e mercoledì 22 verranno fornite informazioni sull’arruolamento degli Ufficiali dei Carabinieri e illustrate le modalità di partecipazione al concorso.

Tutte le informazioni relative ai requisiti, modalità di inoltro delle domande, selezioni e fasi concorsuali, sono indicate on line su carabinieri.it alla sezione «concorsi» o consultabili nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie speciale, pubblicata il 27 dicembre 2019. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio 2020.

