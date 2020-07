Carabinieri, il colonnello Nervi

nuovo comandante provinciale Bergamo, l’ufficiale ha assunto il comando dell’Arma in via Delle Valli. «Orgoglioso di essere qui, massimo impegno per la sicurezza dei cittadini».

Nuovo comandante provinciale per l’Arma dei carabinieri di Bergamo. Si tratta del colonnello Alessandro Nervi, classe 1971, originario di Varese, che prima di arrivare nella nostra città era a Roma con l’incarico di Capo Ufficio personale del Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri. «Un ritorno in Lombardia che è anche un ritorno alle origini – ha commentato il colonnello Nervi –: sono nato a Varese, ho vissuto a Milano fino all’età di 11 anni e sempre a Milano ho anche ricoperto il mio primo incarico nell’Arma». «Sono orgoglioso – ha aggiunto – di essere arrivato a Bergamo, una realtà complessa, con un territorio frastagliato, e darò il massimo per garantire la sicurezza dei cittadini». Il nuovo comandante è già al lavoro per conoscere a fondo il territorio bergamasco e individuare le priorità operative. Non è mancata una riflessione sull’emergenza coronavirus, durante la quale l’Arma dei carabinieri, con i numerosi servizi sul territorio accanto ai cittadini e alle istituzioni, «ha dimostrato di essere una professione sociale», ha evidenziato il colonnello Nervi.

IL CURRICULUM

Il colonnello t.SFP Alessandro Nervi, nato a Varese il 9 giugno 1971, coniugato e con due figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1990, frequentando i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha frequentato il 33° Corso Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia in Roma. È conoscitore della lingua francese. Nei gradi di tenente e capitano, è stato comandante della 2^ Compagnia Motorizzata del 3° Battaglione Carabinieri «Lombardia» in Milano, comandante del Nucleo operativo della Compagnia di Milano - Porta Monforte e comandante delle Compagnie di Sant’Agata di Militello (Me) e di Acireale (Ct).

Da Ufficiale superiore, nei gradi di maggiore e tenente colonnello, ha ricoperto gli incarichi di comandante/insegnante di Sezione del Reparto Corsi presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in Roma, di Capo della 1^ e della 2^ Sezione dell’Ufficio Personale Marescialli, di Capo della 2^ Sezione dell’Ufficio Personale Brigadieri/Appuntati e Carabinieri e di Addetto e Capo della 4^ Sezione dell’Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, nonché di Comandante del Gruppo Carabinieri di Roma-Ostia.

Con il grado di colonnello, ha ricoperto l’incarico di Insegnante Titolare della Cattedra Servizi Stato Maggiore e Tecnica Professionale della Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, in Roma e Capo Ufficio Personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA