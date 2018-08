Carabinieri in azione a Bergamo

In una sera identificate 300 persone Controllo capillare sul territorio provinciale dei carabinieri nella serata di venerdì 24 agosto. Trecento persone controllate. Ecco i risultati operativi.

Complessivamente sono state identificate circa 300 persone e controllati oltre 150 veicoli tra il capoluogo e la provincia. In città a Bergamo sono state denunciate in stato di libertà 3 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica (a cui sono stati conseguentemente ritirati i relativi titoli di guida); segnalati amministrativamente alla Prefettura di Bergamo quali assuntori due soggetti trovati in possesso di modiche quantità di hashish (8 gr.) e cocaina (6 gr.); sono state inoltre contestate 11 contravvenzioni al codice della strada.

A Clusone, invece, è stato arrestato su richiesta di estradizione emessa dalla Corte d’Appello di Lecce un libero professionista italiano, 35enne, residente a Valbondione, dovendo scontare una condanna definitiva ad anni 8 di reclusione emessa dal Tribunale di Tirana per reati finanziari (commessi alcuni anni fa); contestate inoltre 2 contravvenzioni al CDS.

