Carenza di medici, presidio dei sindacati giovedì 21 aprile a Bergamo

Per denunciare la carenza di medici di medicina generale sul territorio i sindacati hanno organizzato un presidio per giovedì 21 aprile, dalle 16 alle 18, davanti alla sede locale di Regione Lombardia, in via XX Settembre 18 a Bergamo. «In questa situazione, anche dove il medico non manca, è sempre più difficile accedere alle visite in caso di necessità. Gli stessi medici rimasti al lavoro protestano e ritengono insostenibile la situazione» segnalano Cgil, Cisl e Uil provinciali, insieme alle loro sigle sindacali del pubblico impiego e dei pensionati». Secondo i dati forniti da Ats di Bergamo lo scorso febbraio in occasione di un incontro con i sindacati, nella rete dei servizi sanitari di base della provincia di Bergamo i medici di assistenza primaria titolari nel 2021 erano 556, in calo rispetto ai 591 del 2020 (a queste cifre si aggiungono i medici «provvisori», 70 nel 2020, 52 nel 2021). Non va certo meglio per la Continuità Assistenziale, cioè la Guardia Medica: i medici titolari sono solo 12 (più 137 provvisori), erano 21 nel 2020 (più 207 provvisori).