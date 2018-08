Cartoline 2.0, ne sono arrivate quasi 500

Venerdì su L’Eco in edicola le più cliccate Venerdì 24 agosto su L’Eco di Bergamo in edicola troverete due pagine con le «Cartoline 2.0» che hanno ricevuto più like.

Dalle valli bergamasche fino alle Hawaii: inviaci la tua «Cartolina 2.0».Questo era l’invito e ora non possiamo che ringraziare tutti i nostri lettori che ci hanno inviato ben 495 fotografie, dal mare, la montagna, il lago, le città di tutto il mondo. Ma scatti, perchè no, anche da casa. Le abbiamo pubblicate nella galleria fotografica delle vacanze dei bergamaschi. Dal 20 luglio al 20 agosto abbiamo raccolto le «Cartoline 2.0» in un album sulla nostra pagina Facebook (clicca qui) con gli scatti, ovviamente con dedica.

