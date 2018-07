Case Aler, dopo 13 anni di lavori

107 nuovi alloggi pronti a marzo I cantieri si avviano a conclusione. Canone moderato per 70 appartamenti in Borgo Palazzo.

Ancora nove mesi di lavori, poi calerà il sipario sul maxi cantiere degli alloggi Aler di via Borgo Palazzo, uno dei più lunghi e tormentati degli ultimi decenni in città. La consegna dei 107 nuovi appartamenti è prevista per il prossimo marzo; i lavori del secondo lotto, che riguardano il completamento di alcuni edifici e delle finiture esterne, sono partiti nei mesi scorsi e procedono a ritmo serrato. Chiusi da tempo, invece, gli altri interventi. Dei 107 alloggi all’interno dell’ampio complesso, compreso tra la struttura dell’ex ospedale psichiatrico e il «bosco» adiacente a via Daste e Spalenga, 70 saranno affittati a canone moderato e 30 a canone sociale; 7 saranno invece gli appartamenti convenzionati

