Case di riposo e residenze per disabili

Effettuati 10 mila tamponi: i primi risultati Per quanto riguarda le Rsa sono 9.948 i tamponi programmati tra ospiti e dipendenti degli enti gestori: ne sono già stati eseguiti 8.458 e, di questi, ne sono stati processati e refertati 5.277. Dagli esiti risulta che le persone positive al coronavirus sono 600, pari all’11,4%, e sono state messe in isolamento per la quarantena.

Sono oltre 10.000 i tamponi che l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha effettuato nelle Rsa e nelle Rsd sugli ospiti e sugli operatori. Questi tamponi sono stati processati da laboratori fuori provincia e gli esiti sono giunti nella giornata di martedì 21 maggio. Per questo consentono anche di avere un quadro più preciso del dato provinciale nel suo complesso: sono 42,57 ogni 1.000 abitanti i tamponi fatti nella Bergamasca (un risultato che posiziona la nostra provincia al terzo posto in Regione per numero di tamponi ogni mille abitanti, dopo Cremona e Lodi, di poco superiore a Brescia con 42,36 tamponi ogni mille abitanti).

Per quanto riguarda le Rsa sono 9.948 i tamponi programmati tra ospiti e dipendenti degli enti gestori: ne sono già stati eseguiti 8.458 e, di questi, ne sono stati processati e refertati 5.277. Dagli esiti risulta che le persone positive al coronavirus sono 600, pari all’11,4%, e sono state messe in isolamento per la quarantena. È interessante evidenziare come la quota di positività sia sostanzialmente sovrapponibile tra gli operatori e gli ospiti, spiegano da Ats Bergamo.

Rimangono da fare 1.490 tamponi: 92 sono stati eseguiti nella giornata odierna e 1.398 sono calendarizzati per mercoledì 13 maggio. Gli esiti sono attesi per la fine di questa settimana.

Per quanto riguarda le Rsd, i tamponi da fare (sempre tra ospiti e operatori) sono 1.036, tutti in programma per la giornata di venerdì 15 maggio.

«Con venerdì 15 maggio saranno stati “tamponati” tutti gli ospiti e tutti gli operatori delle Rsa e delle Rsd – commenta Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo –. Un lavoro importante e capillare i cui risultati, però, in termini di nuovi positivi incidono pesantemente in particolare sulla giornata odierna, con 360 persone in più. Ma, come detto, si tratta degli esiti dei tanti tamponi processati fuori provincia e, inoltre, il numero è cumulativo di più giornate. È una precisazione importante, che tengo a fare per non creare allarmismi sul numero dei nuovi positivi nel nostro territorio».

Sono oltre 25.000 invece le indagini epidemiologiche condotte sulla popolazione – nel periodo che va dal 22 febbraio all’11 maggio – da parte dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo al fine di individuare i contatti stretti dei pazienti positivi a Covid-19 e dare indicazioni sulla quarantena in cui rientrano, fornendo le indicazioni necessarie alla realizzazione di un corretto isolamento.

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Bergamo ad oggi ha ricevuto in totale 11.740 segnalazioni di casi positivi (soggetti sottoposti a tampone presso reparti ospedalieri, PS o RSA). Alla data odierna permangono in isolamento obbligatorio al proprio domicilio (dimessi e domiciliati) 1.341 soggetti. I casi positivi hanno determinato l’individuazione di 25.258 contatti stretti sottoposti a sorveglianza attiva per due settimane: di questi 731 si sono positivizzati e 24.174 sono asintomatici. Sono in corso altre 116 indagini che vedono impegnati quotidianamente gli operatori del dipartimento DIPS di ATS Bergamo e che proseguiranno nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA