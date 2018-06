Case vacanza: codice contro i furbetti

A settembre scattano le nuove regole Dal 1° settembre tutti i proprietari dovranno avere il «Cir», che garantisce regolarità e qualità. Nella Bergamasca il mercato offre quasi 4 mila posti letto: in vetta il capoluogo, il Sebino e i centri della Val Seriana.

Il clou della stagione estiva scorrerà via senza scossoni, ma sarà proprio in quel periodo che ci si dovrà mettere in moto. Dal 1° settembre, in Lombardia entrerà in vigore l’obbligo del «Cir», il Codice identificativo di riconoscimento, la «carta d’identità» di case e appartamenti per vacanze. Tra poco più di due mesi, dunque, chi offre quel tipo di ricettività non alberghiera – si tratta spesso di famiglie che lo fanno con la propria seconda casa che non usano più, o magari con immobili avuti in eredità e che sono diventati fonti di entrate – dovrà mettersi in regola.

