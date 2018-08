Case vuote per le ferie, boom di furti

Almeno nove al giorno in due mesi Negli ultimi 51 giorni impennata di colpi, il 38% di quelli registrati dall’inizio dell’anno. Ecco come evitarli.

L’estate ha fatto registrare un’impennata dei furti in abitazione. Quando le case si svuotano per le vacanze, i topi d’appartamento fanno gli straordinari. Negli ultimi 51 giorni, dal 1° luglio al 20 agosto, in Procura sono stati iscritti 477 procedimenti. Il che significa una media di almeno 9 raid al giorno. Tra tutti i procedimenti iscritti in Procura, solo 19 sono a carico di «noti», gli unici casi in cui si è riusciti a individuare i presunti responsabili, finiti in manette o denunciati.

Nei restanti 458 casi si procede contro ignoti, ciò significa che i fascicoli, la maggior parte delle volte, vanno incontro all’archiviazione. Oltre alla vigilanza sul territorio da parte delle forze di polizia, per scongiurare i furti servono alcuni accorgimenti. Le telecamere della videosorveglianza pubblica sono un buon deterrente come i sistemi di allarme e la sorveglianza di vicinato, più utile di quel che si possa immaginare. Leggi gli altri consigli per evitare i furti su L’Eco di Bergamo del 21 agosto 2018.

