«Vaccineremo negli istituti superiori»

Vertice in Prefettura: scuole aperte «Da metà settimana andremo nelle scuole superiori e vaccineremo i ragazzi : nelle scuole della zona e dove sono presenti i giovani residenti del Basso Sebino». Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Giulio Galleria alle tv prima della conferenza stampa avvenuta dopo il vertice in prefettura di domenica 5 gennaio. Le scuole, quindi, «non chiuderanno assolutamente» ha dichiarato l’assessore.

Alle 16.30 sono arrivati in via Tasso, a Bergamo, tutti i sindaci del Basso Lago e anche della Val Calepio. Da Chiuduno a Predore, fino a Tavernola passando per tutti i 12 Comuni dell’ambito del Basso Sebino ma anche dell’ambito della Val Calepio. Erano presenti alla riunione, con i primi cittadini del territorio, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, l’assessore regionale alla Salute Giulio Gallera, il direttore di Ats Bergamo Massimo Giupponi, rappresentanti dell’Asst Bergamo Est e il prefetto di Bergamo Elisabetta Margiacchi.

Il vertice, iniziato alle 16.40, è fondamentale per quanto sta accadendo sul territorio: dalla riunione si saprà come le autorità sanitarie con la Prefettura pianificheranno e coordineranno il cordone vaccinale e il piano per far fronte ai casi di meningite verificatisi in queste settimane.

Il vertice è a porte chiuse e si attenderà la conclusione per avere tutte le specifiche. Innanzi tutto per capire come far fronte al susseguirsi dei casi, come intervenire con la campagna vaccinale sul territorio, definendo come gestire al meglio l’ordine pubblico, con il problema delle scuole che riapriranno a breve dopo la pausa natalizia. Da definire anche come gestire il «movimento» delle persone che da queste zone «sensibili» colpite dalla meningite entrano ed escono.

Sul tema sono intervenuti anche i parlamentari bergamaschi del Pd: «Siamo in costante contatto con tutte le istituzioni interessate, a partire dal ministro della Salute e dall’assessore regionale alla Sanità - dichiarano i parlamentari bergamaschi del PD Elena Carnevali e Maurizio Martina con il viceministro Antonio Misiani -. Tutti sono impegnati al massimo per fare fronte al focolaio di meningite nella zona e organizzare al meglio la profilassi seguendo le indicazioni che arrivano dalle istituzioni preposte affinché sia rassicurata la popolazione, garantita la massima diffusione di informazioni, le modalità organizzative e di accesso e il potenziamento dei “punti vaccinali”. Nella telefonata tra il Ministro della sanità Roberto Speranza, il presidente Fontana e l’assessore Gallera è stata data massima disponibilità dal Ministero che segue con attenzione la riunione di oggi in Prefettura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA